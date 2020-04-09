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Два человека умерли от коронавируса в Новосибирске: что известно о бывших пациентах инфекционной больницы

сегодня 10:56

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Масштабы распространения коронавируса в Новосибирске принимают угрожающие формы – 16 апреля медики сообщили уже о втором умершем пациенте; рассказываем, почему больных не удалось спасти.

Два пациента умерли в инфекционной больнице Новосибирске за последнюю неделю – о первой смерти оперативный штаб сообщил вечером во вторник, 14 апреля, второй мужчина скончался накануне. Известно, что оба заражённых имели множество сопутствующих осложнений, из-за которых болезнь протекала в тяжёлой форме.

Лечился на дому

О первом погибшем известно немного. Мужчине было 68 лет, и он почти неделю лечился дома, не обращаясь за медицинской помощью.

Как рассказали в оперштабе, пневмония развилась на фоне тяжёлой сопутствующей патологии – сахарного диабета, ожирения, ишемической болезни сердца.

По данным врачей, заразился новосибирец ещё 1 апреля. Затем он в течение недели пытался лечиться самостоятельно, пока 7 числа ему не стало хуже.

В тяжёлом состоянии мужчину госпитализировали в инфекционную больницу № 1, где подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Спустя ещё неделю пациент скончался.

Заболел в дороге

Вторым погибшим от коронавируса пациентом новосибирской инфекционки тоже оказался мужчина – дальнобойщик, который вёз груз из Москвы. В Новосибирске он был проездом – в пути почувствовал себя плохо и на скорой был госпитализирован. В больнице его подключили к аппарату ИВЛ.

Мужчине было 54 года.

Как рассказали в оперативном штабе, коронавирусная пневмония у него развилась на фоне сопутствующей патологии: ожирение 4-й степени, синдром Пиквика, декомпенсированный сахарный диабет.

Напомним, на утро 16 апреля в Новосибирске зафиксировано 64 случая заражения коронавирусом.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Новосибирск
коронавирус

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