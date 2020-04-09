Два новых случая заражения коронавирусом подтверждены в Забайкалье
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По данным оперативного штаба, в Забайкальском крае выявлено два новых случая COVID-19; в регионе 30 больных.
По данным оперативного штаба Забайкалья, в регионе подтверждено 30 случаев коронавируса. Два – за последние сутки.
Заболевания зарегистрированы в Чите, Улётовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Петровск-Забайкальском районах. В Петровск-Забайкальском городском округе коронавирус выявили у мужчины, недавно вернувшегося из Улан-Удэ.
Напомним из-за коронавируса в Новосибирске ввели дополнительные ограничения.
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