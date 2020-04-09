Ещё 7 человек умерли из-за коронавируса в Москве

сегодня 03:03 Поделиться

В Москве увеличилось количество погибших с подтверждённым коронавирусом; одному из пациентов было 36 лет.

В Москве скончались 7 пациентов с подтверждённым коронавирусом. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщил столичный федеральный штаб. Сообщается, что все пациенты имели ряд тяжёлых хронических заболеваний.

"Среди умерших — пациенты от 36 до 86 лет. У 36-летнего пациента болезнь протекала в тяжелой форме, у него была очагово-сливная вирусная бронхопневмония с тотальным поражением легких. Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них – гипертония, сахарный диабет, кардиосклероз, онкология", — сказали в штабе.

Общее число погибших в столице — 113 человек.