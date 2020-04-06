«Это для тех, кто не может позволить себе купить»: жительница Новосибирска делает маски для волонтёров и медиков

сегодня 18:11 Поделиться

Фото предоставлено Новосибирским РОО «Единая Россия»

В свободное от работы время жительница Новосибирска успевает шить маски; средства защиты она раздаёт врачам, волонтёрам и землякам.

Примеры отзывчивости и неравнодушия в период распространения коронавируса демонстрируют многие новосибирцы. Светлана Бабанакова работает оперативным дежурным в аварийно-спасательной службе. Спасать людей ей приходится по профессии. При этом она успевает помогать нуждающимся – по зову сердца.

«Когда в Новосибирске объявили о режиме самоизоляции – средства защиты в городе были в дефиците. Сейчас они появились в продаже, но цена за маску начинается от 40 рублей – как ни крути, а для обычного горожанина это дорого. Тем более что одной маской во время пандемии не обойдёшься – одноразовые, например, нужно менять каждые четыре часа», – рассказывает Светлана.

Видя такую ситуацию, она обратилась на горячую линию волонтёрского центра «Единой России» и предложила свою помощь – сшить медицинские маски для тех, кто в них нуждается. Это волонтёры, а также люди, которым они помогают.

«У меня есть швейная машинка и базовые навыки, я купила материал и сшила себе и родным. Причем одна штука мне обошлась примерно в 10-12 рублей. На улице много людей без масок: кто-то не может позволить себе купить, кому-то жалко денег, а некоторые люди считают, что они не нужны вовсе. Тогда я решила шить и раздавать маски на улице», – говорит сибирячка.

Чтобы помочь как можно большему количеству людей, Светлана Бабанакова опубликовала объявление в интернете. Предложила сшить маски бесплатно – нужно только предоставить ей ткань. Заказы начали поступать быстро. Иногда обращались даже медики: так, для одной из больниц Светлана сшила 24 маски.

«Надо понимать, что маска не защитит на 100 процентов от инфекции. Зато она поможет в комплексе мер, если человек будет соблюдать дистанцию, самоизоляцию и придерживаться правил личной гигиены», – объясняет Светлана.

Волонтёрский центр предоставили ей хлопчатобумажную ткань – 25 метров бязи, нитки, резинки. Теперь в день она будет шить для добровольцев волонтёрского центра по 50 многоразовых масок – всего их будет 350. Чтобы работа шла быстрее, ей помогает 16-летняя дочь Вика.

Волонтёрский центр «Единой России» напоминает, что добровольцы готовы безвозмездно помочь всем желающим, принести товары из магазина или лекарства из аптеки, погулять с домашним питомцем и оказать другую посильную помощь. Для этого можно обратиться на горячую линию центра по телефону 8 800 222-74-54

Напомним, в начале апреля губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал единороссов помогать медикам и волонтёрам.