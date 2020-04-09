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Госпиталь для больных коронавирусом: минздрав показал, во что превратилась 11-я больница Новосибирска

сегодня 21:15

Фото минздрава НСО

На следующей неделе в Новосибирске заработает инфекционный госпиталь; он сможет принять больше 600 заражённых коронавирусом.

Инфекционный госпиталь для больных COVID-19 на базе больницы № 11 в Новосибирске начнёт работать в ближайший понедельник, 20 апреля. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Как сказали в правительстве, в помещениях клиники есть возможность расположить до 642 пациентов.

«Больницу выбрали потому, что это отдельно стоящий семиэтажный корпус, сюда уже централизованно проведён кислород. Специально для новых задач увеличили количество точек подключения. В госпитале будет 300 коек для больных, которым нужна кислородная поддержка», – сказано в сообщении штаба.

Рядом с каждой кроватью для тяжелобольных пациентов установили минимум по шесть розеток для подачи тока в аппараты поддержания жизнедеятельности. Сейчас в отделении реанимации и палатах интенсивной терапии 40 аппаратов ИВЛ, и область закупает дополнительное оборудование, добавили в штабе.

Также в приёмном покое больницы установлен компьютерный томограф. Прохождение обследования на нём обязательно для каждого поступающего пациента.

«Принято решение, что именно сюда, в инфекционный госпиталь, будут доставлять не только пациентов с коронавирусом, но и всех пациентов с подозрением на эту инфекцию. В том числе и с пневмониями», – сообщает правительство региона.

Напомним, сегодня в Новосибирске увеличилось количество заражённых коронавирусом – зарегистрировано 64 случая.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

новосибирск
коронавирус

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