Храмы, рынки, кладбища: что закрыли в Новосибирской области из-за коронавируса
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Новые ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса вводятся в Новосибирской области; в ближайшие дни будут закрыты все храмы и рынки, кладбища тоже посещать запрещено.
Работа храмов будет запрещена в Новосибирске с 18 апреля. Попасть на рынки новосибирцы не смогут с 19 числа. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Травников.
Храмы
Новосибирская митрополия также сообщила, что закрывает все храмы и церкви региона. Пасхальные богослужения новосибирцам предлагают посмотреть по телевизору.
После вербного воскресенья митрополия опубликовала официальное сообщение к прихожанам.
«Дорогие братья и сестры! В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации в городе Новосибирске и Новосибирской области Главным Государственным санитарным врачом по Новосибирской области временно приостановлено посещение гражданами территорий, зданий, строений и сооружений (помещений в них), принадлежащих Новосибирской епархии Русской Православной Церкви», – говорится на сайте организации.
В правительстве региона решение поддержали. А вот православные верующие Новосибирска создали петицию с требованием открыть храмы на Пасху. Автор петиции называет запрет на посещение храмов дискриминацией по религиозному основанию и нарушением прав верующих.
По мнению верующих, ситуация с коронавирусом в Новосибирской области является благополучной, так что скопление людей в одном месте допустимо. Они попросили губернатора Травникова найти условия и выработать дополнительные правила, при которых участие в богослужениях будет возможным.
Рынки
Новосибирский губернатор Андрей Травников решил запретить работу рынков продовольственных и промышленных товаров. Его постановление опубликовано на сайте регионального правительства.
С 19 апреля остановить планируется в том числе работу продуктовых рынков. Ранее в городе приостановили работу торговые центры.
Всего, по данным 2ГИС, в Новосибирске 27 рынков.
Кладбища
Кроме того, с 18 апреля кладбища должны не пускать посетителей, кроме случаев похорон. Соответствующие решение приняли в правительстве региона.
Все ограничения будут действовать до 30 апреля и распространяются на Новосибирск, Новосибирский район и все населённые пункты, в которых проживает более 23 тысяч человек
По данным на утро 16 апреля, коронавирус в Новосибирской области подтверждён у 64 человек, два пациента скончались.
Напомним, в Вербное воскресенье новосибирцы пришли в храмы, несмотря на коронавирус, массовый наплыв посетителей в выходные наблюдался и на Ленинском рынке.
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