Храмы, рынки, кладбища: что закрыли в Новосибирской области из-за коронавируса

сегодня 11:54 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Новые ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса вводятся в Новосибирской области; в ближайшие дни будут закрыты все храмы и рынки, кладбища тоже посещать запрещено.

Работа храмов будет запрещена в Новосибирске с 18 апреля. Попасть на рынки новосибирцы не смогут с 19 числа. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Травников.

Храмы

Новосибирская митрополия также сообщила, что закрывает все храмы и церкви региона. Пасхальные богослужения новосибирцам предлагают посмотреть по телевизору.

После вербного воскресенья митрополия опубликовала официальное сообщение к прихожанам.

«Дорогие братья и сестры! В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации в городе Новосибирске и Новосибирской области Главным Государственным санитарным врачом по Новосибирской области временно приостановлено посещение гражданами территорий, зданий, строений и сооружений (помещений в них), принадлежащих Новосибирской епархии Русской Православной Церкви», – говорится на сайте организации.

В правительстве региона решение поддержали. А вот православные верующие Новосибирска создали петицию с требованием открыть храмы на Пасху. Автор петиции называет запрет на посещение храмов дискриминацией по религиозному основанию и нарушением прав верующих.

По мнению верующих, ситуация с коронавирусом в Новосибирской области является благополучной, так что скопление людей в одном месте допустимо. Они попросили губернатора Травникова найти условия и выработать дополнительные правила, при которых участие в богослужениях будет возможным.

Рынки

Новосибирский губернатор Андрей Травников решил запретить работу рынков продовольственных и промышленных товаров. Его постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

С 19 апреля остановить планируется в том числе работу продуктовых рынков. Ранее в городе приостановили работу торговые центры.

Всего, по данным 2ГИС, в Новосибирске 27 рынков.

Кладбища

Кроме того, с 18 апреля кладбища должны не пускать посетителей, кроме случаев похорон. Соответствующие решение приняли в правительстве региона.

Все ограничения будут действовать до 30 апреля и распространяются на Новосибирск, Новосибирский район и все населённые пункты, в которых проживает более 23 тысяч человек

По данным на утро 16 апреля, коронавирус в Новосибирской области подтверждён у 64 человек, два пациента скончались.

Напомним, в Вербное воскресенье новосибирцы пришли в храмы, несмотря на коронавирус, массовый наплыв посетителей в выходные наблюдался и на Ленинском рынке.