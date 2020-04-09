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«К чему эта клоунада»: новокузнечанин обматерил мэра города за тренировку на спортплощадке

сегодня 17:57

Скриншот и видео со страницы «Подслушано Новокузнецк» в соцсети «ВКонтакте»

В сети бурно обсуждают видео, на котором мэр Новокузнецка попытался сделать замечание спортсмену на площадке; молодой человек покрыл чиновника «трёхэтажным матом».

В сети набирает популярность ролик, где молодой человек, который занимался спортом на площадке во время самоизоляции, попался на глаза мэру Новокузнецка.

Глава города решил провести рейд по самоизоляции и обнаружил на закрытой спортивной площадке молодого человека.

В ответ на вопрос «Вы не знаете, что запрещено быть на улице?» молодой человек в нецензурных выражениях откликается о самоизоляции и предпринятых в стране мерах.

Напомним, в Новосибирске сегодня скончался второй пациент, заражённый коронавирусом.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Кемеровская область
коронавирус
самоизоляция

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