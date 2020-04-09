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Как будут проверять электронные пропуска на передвижение в Москве - поручение Собянина

сегодня 01:14

Фото администрации Москвы

В Москве начала действовать пропускная система для передвижения по городу; по данным столичной администрации, разрешения будут проверять автоматически.

Проверять пропуска на передвижение в Москве будут в автоматическом режиме. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы 15 апреля. По данным дептранса, Она будет осуществляться по карте «Тройка», «Стрелка» или по социальной карте.

В сообщении ведомства сказано, что автоматическая система проверки пропусков введена для избежания нарушений социальной дистанции. Соответствующее поручение дал мэр столицы Сергей Собянин, уточняет дептранс. Сообщается, что система начнёт работать с 16 апреля. Тогда же будут опубликованы подробные инструкции для граждан. До ввода автоматизированной системы сохранится выборочная проверка пропусков у граждан. Заниматься этим будет не полиция, а ГКУ "Организатор перевозок", добавили в дептрансе.

Как ранее сообщал Сиб.фм, в день введения пропусков для передвижения по городу в Москве произошёл коллапс в общественном транспорте. В частности, невозможность оперативно проверять большое количество разрешений привела к очередям в метро. Как сообщает столичный оперштаб, к вечеру 15 апреля было выдано около 3,5 миллиона электронных пропусков.

Напомним, 13 апреля сайты московской администрацией не справились с потоком желающих оформить электронный пропуск для работы.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

Москва
карантин
коронавирус

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