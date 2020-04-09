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Как меняется организм умерших от коронавируса - объяснение патологоанатома

сегодня 21:59

Фото Светланы Шуваевой

Во время болезни коронавирусной инфекции у пациентов меняются стенки кровеносных сосудов; вирус поражает гемоглобин в эритроцитах, что вызывает нехватку кислорода и гипоксический синдром.

У больных, перенёсших коронавирусную инфекцию, не развивается пневмония в «чистом виде». Об этом сообщает Общественная служба новостей со ссылкой на врача-паталогоанатома , клинического фармаколога, эксперта движения «Сильная Россия» Александра Эдигера.

По словам врача для пневмонии характерно воспалительное происхождение заболевания с микробным или микробно-вирусным возбудителем или с формированием сложной ассоциации возбудителей, после чего развивается местный воспалительный ответ.

«Воспаление при этом имеет достаточно ограниченный по времени процесс, и у этого процесса должен быть исход. Исходов может быть несколько, в самом крайнем случае – фатальный исход, смерть заболевшего», – уточнил доктор.

Александр Эдигер объяснил, что при коронавирусе происходит поражение стенок сосудов и клеток крови. Лёгкие не являются органом-мишенью номер один. Поражаются рецепторы в лёгких, сосудах, пищеварительном тракте.

Китайские учёные сделали вывод, что вирус поражает гемоглобин в эритроцитах. Это вызывает кислородное голодание.

Напомним, 16 апреля стало известно о 34 скончавшихся россиянах от коронавируса.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

смерть
вирус
коронавирус

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