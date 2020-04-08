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Китай закрыл автомобильные грузоперевозки через границу в Забайкалье

сегодня 05:53

Фото с сайта pixabay.com

КНР с 17 апреля ограничивает работу грузового автомобильного направления пункта пропуска Забайкальск — Маньчжурия.

Пресс-служба правительства Забайкальского края сообщила о новых ограничениях на пунктах пропуска на границе России с Китаем. Теперь въезд на территорию КНР закрыт и для большегрузного транспорта.

«Китайская сторона ограничивает работу грузового автомобильного направления пункта пропуска Забайкальск-Маньчжурия с 00.00 часов 17 апреля. Просим компании и водителей грузового транспорта учесть это и воздержаться от поездок. Ограничение временное, но срок его действия не установлен. Об изменениях режима работы пункта пропуска будем сообщать», — сказал вице-премьер правительства региона Михаил Чуркин.

Ранее сообщалось о приостановлении пассажирского сообщения через пункты пропуска Забайкальск и Староцурухайтуйский. МИД РФ и МИД КНР обменялись взаимными нотами по ограничению пропускного режима для граждан двух стран.

Напомним, 8 апреля губернатор региона в видеообращении отчитал жителей за несерьёзное отношение к распространению вируса.

Автор:
Юлия Ткаченко
журналист

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Забайкальский край

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