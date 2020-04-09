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Количество заболевших коронавирусом в Новосибирске 16 апреля выросло до 64: что известно о новых случаях заражения

сегодня 10:07

ФОТО PIXABAY.COM

11 новых случаев заражения коронавирусом подтвердились в Новосибирске утром 16 апреля; региональный оперштаб рассказал о состоянии больных.

Количество пациентов с коронавирусом в Новосибирске выросло до 64 человек, у 11-ти из них диагноз подтвердился в минувшие сутки. Об этом сообщается региональный оперативный штаб.

Четыре человека – из близкого круга контактов ранее выявленных пациентов. Семь человек никуда не выезжали, с ранее выявленными пациентами не контактировали.

Всего в регионе зафиксировано 64 случая заражения коронавирусом, из них 14 человек выздоровели, двое скончались.

Кроме того, по сообщению оперштаба, в инфекционной больнице умер второй пациент – иногородний водитель. Мужчине было 54 года. Коронавирусная пневмония у него развилась на фоне сопутствующей патологии: ожирение 4-й степени, синдром Пиквика, декомпенсированный сахарный диабет.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

коронавирус
Новосибирск

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