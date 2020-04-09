Количество заражённых коронавирусом в Мурманске удвоилось: теперь за ними будут следить через браслеты

сегодня 00:07 Поделиться

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За жителями Мурманской области с подтверждённым коронавирусом будут следить при помощи браслетов; там за сутки удвоилось число больных.

Заражённых коронавирусом жителей Мурманской области обяжут носить наручные браслеты для отслеживания. Сообщение опубликовано на сайте правительства региона 15 апреля. По данным областной администрации, на трекер-браслеты потратят 1,5 миллиона рублей.

В опубликованном документе сообщается, что технику передадут региональному Минздраву для того, чтобы эти браслеты надели на пациентов.

Ранее стало известно, что в Мурманской области 15 апреля удвоилось число заражённых коронавирусом. Накануне их было 128, сейчас — 268 человек. Как сообщает местный оперштаб, 206 больных находятся в вахтовом посёлке Белокаменка. Там компания «Новатэк» строит центр крупнотоннажных морских сооружений.

Напомним, на 15 апреля в России выявили больше 24 тысяч заражённых коронавирусом.