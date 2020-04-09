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Коронавирус нашли у 668 моряков авианосца

сегодня 07:11

Фото ОК,ру

Власти Франции сообщили о массовом заражении коронавирусом; пострадали моряки авианосца «Шарль де Голль».

Власти Франции сообщили о результатах тестирования служащих военно-морской группы. Обследование прошли 1767 моряков.

«Подавляющее большинство тестов на данном этапе прошли моряки авианосца... 668 выявили положительный результат», — приводит BFMTV текст сообщения.

Известно, что 31 военнослужащий направлены в госпиталь в Тулоне. Один человек – в реанимации.

Число жертв коронавируса во Франции достигло 17 167.

Напомним, в Москве от коронавируса умерли ещё семь пациентов.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

коронавирус
франция

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