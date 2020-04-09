Коронавирус нашли у 668 моряков авианосца
Фото ОК,ру
Власти Франции сообщили о массовом заражении коронавирусом; пострадали моряки авианосца «Шарль де Голль».
Власти Франции сообщили о результатах тестирования служащих военно-морской группы. Обследование прошли 1767 моряков.
«Подавляющее большинство тестов на данном этапе прошли моряки авианосца... 668 выявили положительный результат», — приводит BFMTV текст сообщения.
Известно, что 31 военнослужащий направлены в госпиталь в Тулоне. Один человек – в реанимации.
Число жертв коронавируса во Франции достигло 17 167.
Напомним, в Москве от коронавируса умерли ещё семь пациентов.
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