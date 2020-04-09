Коронавирус: назван нулевой пациент в китайском Ухане

сегодня 13:52 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Нулевой пациент с диагнозом COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в Ухане; раскрыты секретные данные.

Как сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники, пациент, с которого началась пандемия коронавируса, работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане.

По мнению собеседников СМИ, сотрудник лаборатории заразился коронавирусом от летучей мыши, а затем болезнь передалась местным жителям.

Один из источников Fox News обвинил Китай в «самой дорогой операции по сокрытию улик» в истории.

Утверждается, что лаборатория не имеет отношения к разработке биологического оружия, а была призвана продемонстрировать достижения в области исследования вирусов.

Напомним, на вечер 15 апреля в мире было зарегистрировано более двух миллионов случаев заражения коронавирусом.