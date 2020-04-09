Коронавирус отменил весенний субботник в Новосибирске

сегодня 08:27 Поделиться

Фото из архива сиб.фм

В этом году в Новосибирске не будет традиционного весеннего субботника; масштабную уборку перенесли на неопределённый срок.

В Новосибирске отменили традиционный весенний субботник. Из-за коронавирусной инфекции людям рекомендовано оставаться дома и не устраивать массовых сборищ.

«В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории города Новосибирска, а также в целях проведения мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайной ситуации традиционный общегородской субботник по весенней уборке города переносится до окончания режима повышенной готовности», — сообщили в пресс-центре мэрии.

Напомним, в Новосибирске на дезинфекцию тротуаров потратят 27 миллионов рублей.