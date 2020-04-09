Коронавирус подтвердили у сотрудницы инфекционной больницы в Хакасии
Фото с сайта pixabay.com
Сотрудница больницы в Хакасии заболела коронавирусом; известно, что она проживает в Усть-Абаканском районе.
В Хакасии подтвердили, что коронавирусом заразилась сотрудница инфекционной больницы.
Как сообщает 19rus.info со ссылкой на свои источники, женщина работает в республиканской инфекционной больнице в рядах младшего медперсонала. Проживает в Усть-Абаканском районе.
Круг лиц, с которыми контактировала сотрудница больницы, установлен. Всех направили на самоизоляцию.
В Хакасии зарегистрировано 27 случаев коронавируса. В том числе у шести детей.
Напомним, в Красноярском крае сегодня подтвердили 202 случая заражения коронавирусом.
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