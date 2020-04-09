Коронавирус: последние новости в мире к 16 апреля - 2 миллиона заразившихся и более 2 тысяч умерших за сутки в США

сегодня 03:30 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

США отказались финансировать ВОЗ, Молдавия перенесла празднование Дня Победы, в Индии найден ещё один тип коронавируса; Том Хэнкс с женой стали донорами антител для создания вакцины от коронавируса.

Количество заболевших новым типом коронавируса в мире превысило 2 миллиона человек. Только в США этот показатель выше 610 тысяч. Ежедневно коронавирус ставит всё новые рекорды то по числу заболевших, то по смертности. Побороть болезнь смогли уже 502 тысячи человек. Более 129 тысяч скончались.

Рекорд смертности

Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 2228 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране. По данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество летальных исходов составляет 26 тысяч, из них в штате Нью-Йорк — 8 тысяч умерших. И всё же процент смертности в стране остаётся пока одним из самых низких в мире относительно количества заболевших. Эксперты считают, что столь высокие цифры заразности — ни что иное, как высокий уровень диагностики, которую не проводят так масштабно ни в одной другой стране мира.

Германия против массовок

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель обсуждают запрет на проведение массовых мероприятий до 31 августа текущего года. Власти регионов сами определят численность мероприятий, которые будут запрещены, в зависимости от эпидемиологической ситуации. Также властями федеральных земель будет в индивидуальном порядке приниматься решение об открытии школ. Ещё планируется установить требование на ношение защитных масок в транспорте и магазинах.

День Победы — в августе

Из-за пандемии коронавируса власти Молдавии решили перенести мероприятия, посвященные празднованию 75-летия Победы в Великой отечественной войне, на 24 августа — день освобождения страны от фашистской оккупации. «Исходя из кризисной ситуации, в которой мы оказались, и с учетом введенных властями ограничительных мер, участники заседания единогласно решили, что массовые мероприятия, как-то: Марш Победы — "Бессмертный полк", праздничный концерт, посвященный Дню Победы, — переносятся на 24 августа», — сообщил президент страны Игорь Додон.

США против ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения перестанет получать финансирование от США. Такое решение принял президент страны Дональд Трамп. Он недоволен тем, как организация отреагировала на пандемию коронавируса и считает, что она не выполнила свои прямые обязанности, допустив пандемию. По мнению Трампа, ВОЗ должна была еще при очаге в Китае выяснить всю серьезность ситуации, открыто высказать это мировому сообществу. И тогда такого количества смертей удалось бы избежать. Пока финансирование приостановлено на время расследования. Вторая претензия к ВОЗ — излишняя лояльность к Китаю, который до середины января скрывал передачу вируса от человека к человеку, хотя из Уханя уже поступала масса данных об обратном.

Третий тип

Ученые из индийского Совета по медицинским исследованиям обнаружили у обитающих в стране летучих мышей новый коронавирус, опасность которого пока не изучена. Пандемию в мире вызвали два новых штамма коронавируса. Этот — совершенно иной, уверяют учёные, и он никак не связан с вирусом SARS-CoV2. Ученым ещё только предстоит изучить его заразность и опасность для человека. Отмечается, что у этих же рукокрылых в 2018-2019 годах обнаруживали вирус Нипах, от которого умирают 70 процентов заразившихся людей.

Знаменитый донор

Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон сдали свою кровь как доноры для разработки вакцины от коронавируса. Возможно, антитела в составе их крови после перенесенного заболевания помогут в лабораторных исследованиях. По крайней мере, звёздная чета на это надеется и предлагает свою помощь. В марте стало известно о положительных результатах тестов звездной пары на COVID-19. Сейчас они уже здоровы, вернулись из Австралии, где проходили лечение, домой в Лос-Анджелес, и врачи считают, что у них есть иммунитет к вирусу.