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Коронавирус: симптомы у детей, взрослых и пожилых

сегодня 15:06

Фото с сайта pixabay.com

Симптомы коронавируса схожи с симптомами ОРВИ, но есть и отличия; особенно тяжело переносят заболевание пенсионеры старше 65 лет.

Коронавирусная инфекция – это патология, которая выражается в признаках поражения органов дыхательной системы и кишечника. Заболевание, провоцируемое этим микроорганизмом, может протекать в тяжёлой форме и стать причиной летального исхода.

Коронавирус передаётся воздушно-капельным путем, а также через бытовые предметы, на которых вирус может жить от нескольких минут до нескольких суток.

Название вируса объясняется тем, что на поверхности этого микроорганизма имеются кольцо и шипообразные наросты, что в целом напоминает корону.

Если заболевание не осложнено, то оно длится около 5-7 дней и заканчивается полнейшим выздоровлением, сообщает портал domadoktor.ru . Симптомами в данном случае являются:

  • Слабость без выраженного ухудшения общего состояния;
  • увеличение шейных лимфоузлов (характерно для болеющих детей);
  • боль при совершении глотательных движений;
  • першение в горле;
  • сухой кашель;
  • белый налет на языке;
  • заложенность носа;
  • ринорея;
  • отёк слизистой оболочки носа.

При легкой форме заболевания симптомы интоксикации не наблюдаются.

Если вирус проник в кишечник, проявляются симптомы гастроэнтерита: выраженное вздутие живота, сильная тошнота, снижение аппетита, обезвоживание организма, о чем свидетельствует постоянная сухость во рту и дряблость кожи. Возможно изменение цвета каловых масс: они приобретают оранжевый или зелёный оттенок.

В более тяжелых случаях, когда коронавирус вызывает развитие атипичной пневмонии, патологический процесс начинается остро.

У заболевшего в этом случае наблюдаются следующие проявления:

  • боль в области головы и в мышцах;
  • резкое повышение показателей температуры ( в районе 38 градусов), затем их возвращение к норме;
  • озноб;
  • дыхательная недостаточность, одышка (эти симптомы появляются на 3-7 день после начала развития болезни);
  • сильный кашель;
  • заложенность носа;
  • расстройства пищеварения (водянистая диарея, рвота);
  • повышение артериального давления;
  • учащение сердечных сокращений.

Кстати, многие переболевшие коронавирусом люди отмечают ещё один симптом коронавируса, который появляется в первые дни – это потеря обоняния. Люди переставали чувствовать запахи.

У детей, по сравнению со взрослыми, обычно болезнь протекает в более мягкой форме. В лёгких не появляется характерных черт пневмонии. Поэтому инфекцию могли бы даже не заподозрить, если бы не контакты этих детей с уже заболевшими.

Чаще всего симптомы коронавируса у детей напоминают ОРВИ – появляются кашель и температура.

Особенными симптомы коронавируса могут быть у младенцев. В конце марта мать заражённого коронавирусом младенца в Англии перечислила симптомы его болезни. По словам женщины, всё начиналось с того, что несколько дней грудничок странно плакал.

«Он был очень сонным и даже не ворочался, как раньше. Утром мы заметили, что у него покраснела кожа и воспалился глаз, он периодически кашлял и чихал, был по-прежнему сонным и не хотел есть», – вспоминает мать ребёнка.

Для людей старше 65 лет коронавирус особенно опасен. У пожилых людей, а также людей с хроническими заболеваниями вероятность тяжёлого течения заболевания выше.

У пожилых людей симптомы коронавируса почти те же, что и у людей среднего возраста: насморк, затруднённое дыхание, одышка, сухой кашель, повышенная температура, иногда диарея. Правда, к ним добавляются боль и ломота в суставах и мышцах, а также очень сильная слабость в начале заболевания.

В целом у большинства людей (порядка 80 %) болезнь заканчивается выздоровлением, при этом специфических лечебных мероприятий не требуется. Примерно в одном из шести случаев COVID-19 возникает тяжёлая симптоматика с развитием дыхательной недостаточности.

Напомним, в середине апреля итальянские и испанские врачи заявили, что симптомом коронавируса может быть также сыпь на ногах, которая появляется у более молодых пациентов.

Автор:
Олеся Сметанникова

Теги

коронавирус
симптомы

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