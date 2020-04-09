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Коронавирус в Москве: медики выявили 1307 новых заболевших

сегодня 15:00

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Более 3400 новых случаев заражения коронвирусом выявлено в России; больше половины всех заболевших приходится на Москву и Московскую область.

По данным столичного оперативного штаба, на утро 16 апреля в Москве выставлено 1370 диагнозов COVID-19.

На втором месте по числу заражений — Подмосковье, где зафиксировано 467 новых случаев. На третьем — Санкт-Петербург — там коронавирус подтвердился у 154 человек.

На сегодняшний день в столице зафиксировано 16 146 заболевших. Среди новых пациентов:

45% — от 18 до 45 лет, 35% — от 46 до 65 лет, 10,5% — от 66 до 80 лет, 4% — старше 80 лет, 5,5% — дети.

Напомним, за минувшие сутки в России умерло рекордное количество пациентов.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

коронавирус
заражение

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