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Коронавирус в Новосибирске – 11 новых случаев за последние сутки: сообщение оперативного штаба на 10:00 16 апреля

сегодня 10:02

Фото с сайта pixabay.com

11 новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Новосибирске; диагноз COVID-19 поставлен в регионе 64 пациентам.

Как сообщает региональный оперативный штаб, по данным на 10 утра 16 апреля в Новосибирской области за сутки зарегистрировано 11 случаев заражения COVID-19.

Четыре человека – из близкого круга контактов ранее выявленных пациентов. Семь человек никуда не выезжали, с ранее выявленными пациентами не контактировали.

Всего в регионе зафиксировано 64 случая заражения коронавирусом, из них 14 человек выздоровели, двое скончались.

Второй умерший пациент – иногородний водитель. Мужчине было 54 года. Коронавирусная пневмония у него развилась на фоне сопутствующей патологии: ожирение 4-й степени, синдром Пиквика, декомпенсированный сахарный диабет.

В детской больнице № 3 находятся 19 детей с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

В инфекционную больницу № 1 Новосибирска, по состоянию на утро 16 апреля, госпитализировано 107 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, включая пациентов с подтверждённым диагнозом.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

коронавирус
Новосибирск

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