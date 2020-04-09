Коронавирус в Новосибирске: ситуация к 16 апреля

сегодня 00:31 Поделиться

Фoто с сайта Новосибирской митрополии, Сиб.фм и pixabay.com

В среду 15 апреля в Новосибирске прошло несколько событий, связанных с развитием эпидемии коронавирусной инфекции; тренеры спортклубов в Новосибирске обратились с открытым письмом к губернатору, а в посёлке Линёво продолжают возводить мобильный госпиталь.

Останемся без средств к существованию

Руководители спортивных клубов, секций дополнительного образования, тренеры и педагоги обратились с открытым письмом к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. Они просят о компенсации неполученной заработной платы, а также о налоговых и кредитных каникулах.

Первый случай в Бердске

В Бердске зафиксировали первый случай заражения коронавирусом; пациентку отправили в новосибирскую инфекционную больницу. Известно, что заболела женщина. 14 апреля её доставили из Бердска в инфекционную больницу Новосибирска. Всего в Бердске под наблюдением из-за коронавируса находятся 27 человек. В том числе 11 горожан, которые прилетели из Москвы и Санкт-Петербурга.

Откройте храм на Пасху

На сервисе change.org появилась петиция новосибирских православных верующих. Возмущённые закрытием храмов на Пасху, люди требуют отменить это решение. Петиция адресована митрополиту Никодиму, настоятелям храмов, губернатору Новосибирской области и прокурору региона. По мнению верующих, ситуация с коронавирусом в Новосибирской области является благополучной, так что скопление людей в одном месте допустимо. Всего обращение подписали около 300 верующих.

Мобильный госпиталь

Новый мобильный госпиталь для лечения заражённых коронавирусом открывается в посёлке Линёво Новосибирской области. Открытие произойдёт в ближайшее время. Уже подготовлено оборудование. По его сведениям, на закупку аппаратов ушло около 8 миллионов рублей. Модуль будет играть роль инфекционного отделения при линёвской ЦРБ, так как такого в местной поликлинике нет.