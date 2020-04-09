Коронавирус в России: последние новости о распространении заболевания к 17 апреля - отмена парада Победы и смерть беременной женщины от COVID-19

сегодня 22:30 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

В России вновь установлены два рекорда — по заболеваемости и по смертности; Башкирия продляет самоизоляцию до начала лета, Москва ждёт снижения заболеваемости не раньше лета, а «Кинотавр» переносится на осень.

К 17 апреля в России зарегистрированы 27 938 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки вновь рекордное количество заболевших — 3 448 человек в 78 регионах России. Летальные исходы тоже бьют рекорды — 34 случая за сутки, и уже 232 — с начала эпидемии. Радует, что выздоровление пациентов идёт более интенсивно: за сутки выписаны из больниц 318 человек. Всего в России перенесли вирус уже 2304 пациента.

Парад переносится

Впервые за многолетнюю историю парад в День Победы не состоится 9 мая в Москве. Такое решение принято властями из-за массового распространения коронавируса в столице. Ранее к президенту страны Владимиру Путину обращались ветеранские организации с просьбой отменить парад и не приглашать на него ветеранов, которые и без того находятся в зоне риска. Это не значит, что празднование великой для России даты не состоится: предварительно принято решение о проведении парада 24 июня. К этому времени по прогнозам медиков заболеваемость должна пойти на спад.

Дома до лета

Первый регион России объявил о продлении режима самоизоляции минимум до 1 июня. Глава Республики Башкирия Радий Хабиров заявил, что главам муниципалитета надо настраиваться самим и настраивать население на долгое существование в таком режиме. При благополучном исходе данное ограничение будет снято. Если же болезнь продолжит распространяться в регионе, вероятность продления режима сохранится. На сегодняшний день в Башкирии коронавирусом заболел 191 человек, пять скончались. Десять крупных больниц Башкирии частично или полностью закрыты на карантин из-за обнаружения заражённых коронавирусом.

Снижение — не раньше середины лета

Минздрав России дал прогноз по снижению заболеваемости в Москве — самом заражённом на сегодняшний день регионе страны, где вирус обнаружен у более чем 16 тысяч человек. Пока прогнозы не вызывают оптимизма. При соблюдении всех профилактических мер плато заболеваемости в Москве может наступить уже в апреле, и только в июне — июле 2020 года начнется снижение количества регистрируемых заражений. Но эпидемиологи подчёркивают, что такой сценарий возможен при строгом соблюдении карантина всеми жителями. Пока же россияне не отличаются дисциплинированностью.

Двойная смерть

В России зарегистрирован случай смерти беременной женщины от коронавируса. В Дагестане из Хасавюрта в Махачкалу на вертолёте была доставлена 27-летняя беременная. Её приняла республиканская инфекционная больница. Женщина была доставлена в тяжёлом состоянии, её сразу же подключили к аппарату искусственного дыхания. Однако усилия медиков не увенчались успехом — в ночь на четверг пациентка скончалась. Отметим, что за сутки в Дагестане зарегистрированы 3 смертельных случая.

КинА не будет

Организаторы российского кинофестиваля «Кинотавр» сообщили о переносе мероприятия на осень. Фестиваль должен был состояться с 7 по 14 июня в Сочи, и до последнего момента сохранялась надежда, что его не придётся переносить. Однако теперь стало очевидно, что эпидемию коронавируса не удастся победить быстро. Новые даты проведения «Кинотавра» организаторы пообещали сообщить дополнительно. Они выразили благодарность всем, кто помогает спасать жизни людей во время эпидемии COVID-19, и попросили граждан оставаться дома в период всеобщей самоизоляции. В 2020 году «Кинотавр» должен состояться в 31-й раз.