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Коронавирус выявлен в Республике Алтай

сегодня 22:06

Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Республике Алтай; это был последний "свободный" от инфекции регион.

В Республике Алтай выявлен первый случай заражения коронавиурсной инфекцией. Об этом 16 апреля сообщил оперативный штаб региона.

"Его обнаружили в Онгудайском районе у местной жительницы, к которой ранее приезжали родственники, проживающие в соседнем регионе. Первые проведённые анализы подтвердили коронавирус. Сейчас ведётся работа по установлению всех возможных контактных лиц и их обследование", — сказано в сообщении.

Республика Алтай — последний регион России, где до сегодняшнего дня не было выявлено ни одного случая заражения.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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