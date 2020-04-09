Коронавирусом в России заразились больше 27 тысяч человек: список регионов, где выявили заболевших
Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области
Число заражённых коронавирусом в России подбирается к 27 тысячам человек; за прошедшие сутки заболели 3448 человек.
В России за прошедшие сутки выявили 3448 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщает 16 апреля федеральный оперативный штаб, общее число больных в стране достигло 27 938.
Новые случаи выявили в 57 регионах страны:
🔸 Москва — 1370;
🔸 Московская область — 467;
🔸 Санкт-Петербург — 154;
🔸 Нижегородская область — 65;
🔸 Республика Ингушетия — 63;
🔸 Красноярский край — 60;
🔸 Тамбовская область — 50;
🔸 Республика Дагестан — 49;
🔸 Чувашская Республика — 47;
🔸 Тульская область — 44;
🔸 Республика Башкортостан — 42;
🔸 Мурманская область — 41;
🔸 Ростовская область — 41;
🔸 Республика Коми — 39;
🔸 Ханты-Мансийский АО — 39;
🔸 Рязанская область — 38;
🔸 Брянская область — 37;
🔸 Тверская область — 34;
🔸 Орловская область — 32;
🔸 Ленинградская область — 32;
🔸 Курская область — 31;
🔸 Республика Марий Эл — 29;
🔸 Калужская область — 28;
🔸 Ставропольский край — 28;
🔸 Оренбургская область — 28;
🔸 Новгородская область — 27;
🔸 Тюменская область — 27;
🔸 Смоленская область — 26;
🔸 Ярославская область — 23;
🔸 Ямало-Ненецкий АО — 22;
🔸 Краснодарский край — 21;
🔸 Республика Татарстан — 21;
🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 19;
🔸 Ульяновская область — 19;
🔸 Пермский край — 18;
🔸 Республика Адыгея — 16;
🔸 Ивановская область — 15;
🔸 Вологодская область — 15;
🔸 Удмуртская Республика — 15;
🔸 Магаданская область — 15;
🔸 Владимирская область — 14;
🔸 Воронежская область — 14;
🔸 Саратовская область — 14;
🔸 Забайкальский край — 14;
🔸 Хабаровский край — 14;
🔸 Белгородская область — 13;
🔸 Астраханская область — 13;
🔸 Костромская область — 11;
🔸 Липецкая область — 11;
🔸 Волгоградская область — 11;
🔸 Новосибирская область — 11;
🔸 Камчатский край — 11;
🔸 Самарская область — 10;
🔸 Кировская область — 9;
🔸 Алтайский край — 9;
🔸 Калининградская область — 8;
🔸 Республика Бурятия — 8;
🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 7;
🔸 Пензенская область — 7;
🔸 Свердловская область — 6;
🔸 Иркутская область — 6;
🔸 Томская область — 6;
🔸 Псковская область — 5;
🔸 Приморский край — 4;
🔸 Чеченская Республика — 3;
🔸 Кемеровская область — 3;
🔸 Амурская область — 3;
🔸 Республика Крым — 3;
🔸 Челябинская область — 2;
🔸 Республика Тыва — 2;
🔸 Республика Саха (Якутия) — 2;
🔸 Республика Карелия — 1;
🔸 Архангельская область — 1;
🔸 Республика Калмыкия — 1;
🔸 Курганская область — 1;
🔸 Республика Хакасия — 1;
🔸 Омская область — 1;
🔸 Еврейская АО — 1.
Напомним, по данным на 16 апреля, в России от коронавируса скончались 34 человека.
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