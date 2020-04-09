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Коронавирусом в России заразились больше 27 тысяч человек: список регионов, где выявили заболевших

сегодня 14:54

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Число заражённых коронавирусом в России подбирается к 27 тысячам человек; за прошедшие сутки заболели 3448 человек.

В России за прошедшие сутки выявили 3448 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщает 16 апреля федеральный оперативный штаб, общее число больных в стране достигло 27 938.

Новые случаи выявили в 57 регионах страны:

🔸 Москва — 1370;

🔸 Московская область — 467;

🔸 Санкт-Петербург — 154;

🔸 Нижегородская область — 65;

🔸 Республика Ингушетия — 63;

🔸 Красноярский край — 60;

🔸 Тамбовская область — 50;

🔸 Республика Дагестан — 49;

🔸 Чувашская Республика — 47;

🔸 Тульская область — 44;

🔸 Республика Башкортостан — 42;

🔸 Мурманская область — 41;

🔸 Ростовская область — 41;

🔸 Республика Коми — 39;

🔸 Ханты-Мансийский АО — 39;

🔸 Рязанская область — 38;

🔸 Брянская область — 37;

🔸 Тверская область — 34;

🔸 Орловская область — 32;

🔸 Ленинградская область — 32;

🔸 Курская область — 31;

🔸 Республика Марий Эл — 29;

🔸 Калужская область — 28;

🔸 Ставропольский край — 28;

🔸 Оренбургская область — 28;

🔸 Новгородская область — 27;

🔸 Тюменская область — 27;

🔸 Смоленская область — 26;

🔸 Ярославская область — 23;

🔸 Ямало-Ненецкий АО — 22;

🔸 Краснодарский край — 21;

🔸 Республика Татарстан — 21;

🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 19;

🔸 Ульяновская область — 19;

🔸 Пермский край — 18;

🔸 Республика Адыгея — 16;

🔸 Ивановская область — 15;

🔸 Вологодская область — 15;

🔸 Удмуртская Республика — 15;

🔸 Магаданская область — 15;

🔸 Владимирская область — 14;

🔸 Воронежская область — 14;

🔸 Саратовская область — 14;

🔸 Забайкальский край — 14;

🔸 Хабаровский край — 14;

🔸 Белгородская область — 13;

🔸 Астраханская область — 13;

🔸 Костромская область — 11;

🔸 Липецкая область — 11;

🔸 Волгоградская область — 11;

🔸 Новосибирская область — 11;

🔸 Камчатский край — 11;

🔸 Самарская область — 10;

🔸 Кировская область — 9;

🔸 Алтайский край — 9;

🔸 Калининградская область — 8;

🔸 Республика Бурятия — 8;

🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 7;

🔸 Пензенская область — 7;

🔸 Свердловская область — 6;

🔸 Иркутская область — 6;

🔸 Томская область — 6;

🔸 Псковская область — 5;

🔸 Приморский край — 4;

🔸 Чеченская Республика — 3;

🔸 Кемеровская область — 3;

🔸 Амурская область — 3;

🔸 Республика Крым — 3;

🔸 Челябинская область — 2;

🔸 Республика Тыва — 2;

🔸 Республика Саха (Якутия) — 2;

🔸 Республика Карелия — 1;

🔸 Архангельская область — 1;

🔸 Республика Калмыкия — 1;

🔸 Курганская область — 1;

🔸 Республика Хакасия — 1;

🔸 Омская область — 1;

🔸 Еврейская АО — 1.

Напомним, по данным на 16 апреля, в России от коронавируса скончались 34 человека.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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коронавирус

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