Красноярский подросток готовил массовое убийство в школе: первые кадры с места происшествия

сегодня 19:51 Поделиться

Скришнот из видео ФСБ

Сотрудники ФСБ задержали 14-летнего школьника, который готовил массовое убийство; у него нашли обрез, патроны и взрывчатку.

Школьник готовил массовое убийство в учебном заведении Красноярска. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщили в региональном управлении ФСБ. По данным ведомства, 14-летний подросток подготовил план нападения на школу и запасся оружием. ФСБ опубликовало первые кадры задержания школьника.

На кадрах подозреваемый в покушении на теракт признаётся, что готовил массовое убийство. В ходе следственных действий в квартире подростка нашли ружьё, патроны к нему и несколько самодельных взрывных устройств.

Задержанный в Красноярске подросток признался, что хотел устроить стрельбу в школе 19-20 апреля, добавили в ФСБ. Ранее спецслужбы отчитывались о предотвращении терактов в школах в других регионах России. Так, за последние месяцы силовики задержали предполагаемых организаторов в Керчи, Саратове, на Сахалине и других регионах. Во всех случаях это были несовершеннолетние. Мотивы подозреваемых не раскрываются.

Напомним, сегодня стало известно, что готовивший теракт подросток вёл дневник, в котором описывал план действий.