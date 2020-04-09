«Красные флаги» коронавируса: врач назвала симптомы, при которых нужно вызывать скорую

сегодня 13:14 Поделиться

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Коронавирус может протекать бессимптомно – многие люди даже не подозревают, что заражены; но в большинстве случаев у заразы есть явные признаки, не заметить которые нельзя.

Основные симптомы коронавируса врачи называют «красными флагами» – это сигналы, с помощью которых организм сообщает человеку о заболевании. Врач-терапевт новосибирской клиники «Здравица» Варвара Веретюк напомнила, в каком случае нужно вызывать врача.

«Прежде всего это высокая температура, которая не снижается, кашель, ощущение нехватки воздуха», – отметила врач.

Она также уточнила, что из более редких симптомов возможно появление жидкого стула или рвоты.

Напомним, накануне испанские специалисты рассказали о новом неожиданном симптоме COVID-19.