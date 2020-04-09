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Кто борется с коронавирусом в Новосибирской области: минздрав показал врачей крупным планом

сегодня 14:17

Фото Веры Сальницкой, коллаж Сиб.фм

Уникальный фотопроект запустил минздрав Новосибирской области: сибиряки смогут увидеть докторов, стоящих на «передовой» борьбы с коронавирусом; снимки медиков инфекционной больницы сделала фотограф Вера Сальницкая.

Героев нужно знать в лицо: региональный минздрав предложил жителям Новосибирской области посмотреть в глаза тем, кто почти в круглосуточном режиме дежурит в инфекционной больнице. В разгар пандемии коронавируса именно врачи оказались на «передовой» этой войны, и они, как настоящие бойцы, верят в победу и сражаются, несмотря на усталость.

Фото получил название «#этонашаработа». Именно так отвечают герои, когда их спрашивают о причинах совершения подвига.

На снимках, которые для проекта сделала фотограф Вера Сальницкая, – те самые люди, которые прямо сейчас лечат пациентов с коронавирусом.

Кроме потрясающих портретов создатели проекта предлагают прочесть истории врачей, медсестёр и санитаров – они искреннее рассказали, что они думают о самоизоляция, о противовирусных свойствах имбиря и лимона, о том, как они встречают самолёты с туристами из-за границы.

Посмотреть ещё больше фото новосибирских докторов можно здесь.

Напомним, по данным на 16 апреля, количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Новосибирске выросло до 64.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

врачи
коронавирус
Новосибирск

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