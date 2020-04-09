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«Люди боятся выглядеть параноиками»: врач из Новосибирска призвала жителей не стесняться соблюдать дистанцию

сегодня 12:59

Фото с сайта pixabay.com

Действующий в Новосибирске режим самоизоляции предполагает соблюдение жителями социальной дистанции – в общественных местах нужно держаться друг от друга на расстоянии полутора метров; врач рассказала, почему люди не соблюдают эту норму.

В разгар эпидемии коронавируса некоторые новосибирцы оказались жертвами стереотипов. Многие стесняются носить маску в общественных местах и не хотят показаться странным, соблюдая дистанцию в супермаркетах. Об этом в разговор с корреспондентом Сиб.фм рассказала врач-терапевт клиники «Здравица» Варвара Веретюк.

«Сейчас население Новосибирска разделилось на два лагеря – одни бравируют своим крепким здоровьем и настаивают, что коронавирус не страшнее гриппа. Таких людей сейчас действительно немало на улицах. Другие, наоборот, живут в состоянии постоянного стресса – им, допустим, нужно ехать на работу или идти в магазин, а страшно. И ладно бы просто страшно: многие, как выясняется, боятся показаться параноиками или перестраховщиками и поэтому не надевают маски», – объяснила специалист.

По её словам, подействовать на первых можно только введением ещё более жёстких ограничительных мер.

«А вторым я могу сказать однозначно – когда речь заходит о здоровье, никаких стеснений быть не должно! Это ваша жизнь и жизнь ваших близких. Поэтому не стесняйтесь держаться подальше от людей в супермаркетах или автобусах – в прямом смысле этого слова», – добавила врач-терапевт.

Веретюк также отметила, что социальная дистанция – это реально работающее средство защиты. Видя очередь в супермаркете, она призывает подождать и не приближаться к толпе людей.

«Лучше какое-то время побыть перестраховщиком, который везде ходит в маске, держит дистанцию и бесконечно моет руки, чем потом лежать под капельницей и гадать: "Где же я умудрился заразиться?"» – поделилась доктор.

Напомним, по данным на утро 16 апреля, от коронавируса в Новосибирске умерли два человека.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Новосибирск
Здравица

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