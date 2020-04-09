Медики заразились коронавирусом в Сибири: подтверждено 13 случаев

сегодня 14:26 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

В Алтайском крае подтвердили заражение коронавирусной инфекцией персонала больниц; об этом сообщил губернатор Томенко.

В Алтайском крае сегодня, 16 апреля, подтвердили, что коронавирусом заразились 13 сотрудников больниц, которые общались с ранее заражёнными пациентами. Об этом сообщил глава края Виктор Томенко.

«В четырёх медицинских организациях зарегистрированы случаи заболевания. В коронавирусном госпитале, больнице № 5, зарегистрировано 5 случаев заражения среди сотрудников, в горбольнице № 4 – 3 случая (до 22 апреля в учреждении введен карантин), в роддоме горбольницы № 11 – один случай и 4 случая в частной медклинике "Консультативно-диагностической поликлинике "Здоровье"», — сообщил губернатор.

По данным оперативного штаба Алтайского края, на 16 апреля не выявлено новых случаев заболевания COVID-19. Число инфицированных составляет 48 человек.

Напомним, сегодня в Новосибирске заявили о смерти второго пациента с коронавирусом.