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Метеорный дождь надвигается на охваченную коронавирусом Россию

сегодня 18:59

Фото с сайта pixabay.com

Астрономы обещают россиянам мощный метеорный дождь; его пик придётся на 22 апреля.

Уже на следующей россияне смогут увидеть метеоритный поток. Пик так называемого «звездопада» придётся на 22 апреля. Об этом сообщает «РИА Новости».

Как рассказали журналистам издания астрономы, смотреть нужно на Вегу (созвездие Лиры). Именно в этой части природное явление будет особенно заметным.

Напомним, последний яркий звездопад новосибирцы наблюдали осенью прошлого года.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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