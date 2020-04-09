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Министр здравоохранения Новосибирской области рассказывает о ситуации с коронавирусом: прямая трансляция брифинга на Сиб.фм

сегодня 14:36

Фото Сиб.фм

Глава Минздрава Новосибирской области расскажет о готовности системы здравоохранения региона к росту числа больных коронавирусом: Сиб.фм будет вести прямую трансляцию брифинга.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщит о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе. Это произойдёт на брифинге, ориентировочное начало которого в 16:00 по местному времени.

По данным Сиб.фм, министр расскажет о готовности системы здравоохранения к росту заболеваемости коронавирусом в регионе. Он ответит на вопросы о количестве аппаратов искусственной вентиляции лёгких, состоянии больниц и возможности их принимать новых пациентов. Корреспондент Сиб.фм будет вести прямую трансляцию из здания правительства.

Она появится здесь за несколько минут до начала брифинга. UPD 15:22: трансляция началась

На сегодняшний день в Новосибирской области подтверждено 64 случая заражения коронавирусом. Зарегистрировано два летальных исхода. Один из них скончался сегодня.

Не забудьте обновить страницу перед началом трансляции. Тогда она появится на сайте.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

новосибирск
коронавирус

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