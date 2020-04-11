"Много фейков, что врачи ничего не делают": главная медсестра инфекционной больницы Новосибирска рассказала правду о борьбе с коронавирусом

вчера 23:52 Поделиться

Фото Минздрава НСО

Врачи Новосибирска начали откровенно рассказывать о лечении больных коронавирусом; первой к флешмобу #этонашаработа присоединилась медсестра Елена Кондратьева.

Главная медицинская сестра инфекционной больницы №1 Елена Кондратьева рассказала свою историю работы и лечения пациентов с коронавирусом. Её рассказ опубликовало Министерство здравоохранения Новосибирской области в качестве начала флешмоба #этонашаработа. Свою должность она описывает так:

"Чем старшая отличается от главной? Смотрите! Восемь отделений, в каждом – своя старшая сестра. А над ними есть старшая старших. Это я", — говорит медсестра.

Медик рассказала о множестве слухов и фейков о работе врачей.

"Сейчас много фейков о том, что врачи ничего не делают. Я точно могу сказать – наша больница все делает, как положено. Что врачи покупают костюмы, маски – неправда. Что не хватает персонала, вообще сто процентов неправда! Персонала достаточно! Персонал весь – профессионалы", — говорит Елена.

По словам Кондратьевой, в её подчинении 70% медицинских сестер с высшей квалификационной категорией. Она подчёркивает, что с ними проще работать, так как они в этой сфере уже много лет. Женщина трудится в больнице большую часть своей жизни.

"Я работаю в этой больнице 32 года. С самого начала! Как пришла в 18 лет, так и осталась в больнице. Мои сестры – лучшие. Я 15 лет как главная сестра. В моей больнице ни разу не было заражения внутрибольничной инфекцией. Ни разу!", — продолжает Елена.

Елена отмечает, что готова к нестабильному графику работы — особенно сейчас, во время эпидемии коронавируса. Одни из самых наряжённых периодов — встреча самолётов с туристами, которые прилетают из-за границы.

"Нормальная у нас [во время эпидемии коронавируса] нагрузка, обычная. Нет, конечно, обычно самолеты [с туристами] не встречаем. Но, если Родина сказала: «Надо!», то поедем борт ночью встречать. Если не мы, то кто? Мы [медицинские сестры инфекционной больницы], эпидемиологи, инфекционисты... не отправят же терапевтов или кардиологов. У нас все старшие сестры отделений самолеты встречают. Поспим мы завтра, не поспим... не важно, мы привыкли! Мы же [обычно] работаем сутками. Поспала после самолета два часа, и в больницу!", — говорит медик.

При этом Елена не считает свою работу подвигом. Для неё это нормальная обстановка, утверждает медсестра.

Напомним, сегодня количество заражённых коронавирусом в Новосибирске достигло 64 человек.