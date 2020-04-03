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На велосипеде с ветерком: новую велодорожку обустроят в Новосибирске

сегодня 20:28

Фото с сайта pixabay.com

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Новосибирске будет обустроена велодорожка; она будет расположена вдоль улицы Владимировской между улицами Фабричной и Дуси Ковальчук.

На этой неделе начался ремонт улиц в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Один из объектов, вошедших в федеральную программу, расположен на участке улицы Владимировской между улицами Фабричной и Дуси Ковальчук. Именно на этом участке мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил обустроить новую велодорожку.

По его словам, в Новосибирске есть велосипедные дорожки в Первомайском, Ленинском и Советском районах, а также на Михайловской набережной.

«Мы хотим повторить этот опыт и, по многочисленным просьбам новосибирцев, обустроить дорожку вдоль улицы Владимировской. Ширина тротуара позволяет это сделать, нужна только соответствующая разметка. Эта работа не требует больших финансовых вложений, подрядчик согласился», – сказал Анатолий Локоть.

Покрытие проезжей части и тротуаров будет обновлено на участке улицы Владимировской протяжённостью 2,3 километра и площадью 55 421 квадратный метр. Также здесь заменят пешеходные ограждения и бордюр, отремонтируют остановочные площадки, светофоры, нанесут дорожную разметку термопластиком.

Ремонт выполняет ООО «СтройСити». Стоимость составила 159,512 миллиона рублей. В мэрии рассказали, что ремонт планируют завершить до сентября этого года, хотя по контракту подрядчик должен завершить работы осенью 2021 года.

«Асфальтовые заводы приступили к работе, все технологические цепочки запущены. Работам дан старт. За лето планируем завершить ремонт улицы Большевистской и Бердского шоссе вплоть до границы города. Остаётся один участок – от площади инженера Будагова до Октябрьского моста, но мы и его отремонтируем – за счет сэкономленных средств», – подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Напомним, 2 апреля в Новосибирске вышел на маршрут новый состав электрички с мягкими креслами и креплениями для велосипедов.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

велосипеды
Мэрия Новосибирска
новосибирск

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