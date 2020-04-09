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Названа новая дата парада в честь Дня Победы в 2020 году

сегодня 16:29

Фото с сайта pixabay.com

СМИ узнали о переносе парада в честь Дня Победы в Москве; он должен пройти этим летом.

Парад в честь Дня Победы в 2020 году пройдёт 24 июня. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило издание octagon.media. По данным собеседников, к тому моменту эпидемиологическая ситуация в стране может стабилизироваться. Проведение парада на Красной площади в этот день возможно только при улучшении обстановки с коронавирусом в России.

Ранее источники РБК и «Интерфакса» сообщили, что Кремль рассмотрел просьбу ветеранских организаций о переносе парада на более поздний срок из-за коронавируса. Позже СМИ сообщили, что в администрации президента принято решение об отмене парада 9 мая – официально его могут озвучить во время заседания Совета безопасности 16 апреля.

На сегодняшний день в России зарегистрировано почти 28 тысяч случаев заражения коронавирусом. Погибли 232 человека.

Напомним, за сутки в стране выявили почти 3,5 тысячи новых заражённых коронавирусом.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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9 мая

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