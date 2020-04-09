Названа возможная дата проведения парада Победы в Москве

сегодня 10:11 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Генерал предложил новую дату проведения парада Победы; он может пройти в конце июня.

Парад Победы в Москве не состоится 9 Мая из-за коронавируса. Глава организации «Офицеры России», генерал-майор Сергей Липовой предложил провести парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне 24 июня, сообщает «РИА Новости».

«Возможно, стоит его провести 24 июня, в годовщину первого послевоенного парада 45-го года», – предложил Липовой.

При этом генерал подчеркнул, что изменение даты не преуменьшит сам праздник.

«Горечь от того, что мы не можем в этом году отметить День Победы так ярко, красиво, торжественно, как привыкли всегда, сделает этот праздник более искренним и семейным», – отметил он.

Напомним, в середине апреля ветеранские организации попросили президента Владимира Путина перенести парад Победы на более позднее время из-за эпидемии коронавируса.