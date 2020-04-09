Не кашель и не потеря обоняния: назван новый необычный симптом коронавируса

сегодня 09:41 Поделиться

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Сыпь на ногах может быть одним из симптомов коронавирусной инфекции; у каждого пятого зараженного итальянца, находящегося в больнице, обнаружен кожный недуг.

Сыпь на ногах больных COVID-19 пациентов может быть одним из симптомов новой коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли доктора Италии и Испании, сообщает Metro.

Врачи проанализировали ряд аналогичных случаев. В начале марта 13-летний подросток в Италии поступил в больницу с сыпью на пятках, которую изначально приняли за укусы пауков. Спустя два дня у мальчика проявились распространенные симптомы COVID-19: жар, мышечная и головная боль, а также зуд и жжение на ступнях. Тест на коронавирус оказался положительным.

Сейчас у каждого пятого заражённого итальянца, находящегося в больнице, обнаружен кожный недуг, передает Metro. Причём, по наблюдению медиков, этот необычный симптом особенно часто встречается у детей и подростков.

«Если дальнейшие наблюдения и лабораторные исследования подтвердят, что мы столкнулись с новым клиническим признаком COVID-19, это может быть полезно для выявления детей и подростков с незначительной формой заражения», – отметил детский дерматолог Маццотта Трокколи.

Новый признак коронавирусной инфекции отметили также испанские специалисты. Однако, по их наблюдениям, сыпь встречается и у взрослых пациентов.

Как рассказали медики, сыпь ногах при коронавирусе похожа на ту, что сопровождает оспу или корь. Как правило, покраснения выступают на пальцах ног и впоследствии заживают, не оставляя следов на теле.

Ассоциация педиатров призвала людей со всей серьёзностью отнестись к подобной сыпи и в случае ее появления самоизолироваться дома. В то же время паниковать тоже не стоит: сыпь далеко не всегда является симптомом коронавируса и может появляться совсем по другим причинам.

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