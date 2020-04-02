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«Неприятные слова заслуженны»: власти оправдали травлю семьи с заражённым коронавирусом ребёнком в Иркутске

сегодня 20:39

Фото с сайта pixabay.com

В Иркутской области устроили публичную травлю семьи, где выявили больного коронавирусом ребёнка; депутат местной думы оправдал эти действия.

Власти Иркутской области высказались в защиту людей, которые устроили травлю семьи с заражённым коронавирусом ребёнком. Об этом со ссылкой на высказывание спикера думы Усть-Кутского района Валерия Носовко сообщает «Сибирь МБХ Медиа». Он заявил, что действия местных жителей хоть и жестоки, но справедливы.

«Мои земляки отличаются резкостью суждений, но не жестокостью. Если бы хотели устроить самосуд, уже давно бы устроили и расправились. Те неприятные слова, которые приходится выслушивать родителям ребёнка, я считаю, заслужены», – цитирует издание чиновника.

Ранее стало известно о первом случае заражения коронавирусом в Усть-Кутском районе Иркутской области. Инфицированным оказался несовершеннолетний ребёнок. Когда в сеть попали личные данные семьи, в их адрес начали поступать угрозы от местных жителей.

Подобная ситуация происходит в Сибири не в первый раз. Как ранее сообщал Сиб.фм, первую инфицированную жительницу Барнаула начали травить в социальных сетях за якобы нарушение режима самоизоляции. Местные жители опубликовали её персональные данные и начали угрожать ей в комментариях в городских сообществах.

Напомним, сегодня в России выявили больше 3 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

Иркутская область
коронавирус

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