Оборот «Ситилинк» превысил 100 миллиардов рублей

сегодня 16:34 Поделиться

Фото предоставлено компанией «Ситилинк»

Оборот «Ситилинк» по итогам финансового года увеличился на 27,6 % и составил 102,8 миллиарда рублей (с учётом НДС); посещаемость сайта выросла на 40 %, достигая 1 500 000 сеансов в день, а рост количества заказов составил 31 %.

Положительная динамика ключевых показателей сохраняется благодаря непрерывной работе по всем бизнес-направлениям. Это расширение географии, развитие продуктового портфеля и введение новых сервисов, автоматизация и повышение эффективности бизнес-процессов, расширение и обновление инструментария работы с клиентами, реализация уникальных активностей.

За финансовый год компания открыла 43 новых магазина и 133 пункта выдачи заказов. Увеличила площадь арендуемых пространств в точках сети с высоким трафиком на 22 %. Это позволило усилить присутствие в городах с динамично растущим спросом и обеспечить представленность в новых городах, сократить сроки доставки популярных товаров.

Продуктовый портфель пополнился 89 брендами, включая Erisson, Realme, Vivo, Oppo, Clevercel и др. Ассортимент расширился за счёт введения новых товарных групп, а также подключения партнёрских складов. Сегодня в портфеле компании порядка 800 брендов мировых производителей и 70 000 наименований товаров в наличии.

Компания продолжила расширять каналы продаж, подключать новые и развивать существующие инструменты для удобства клиентов. Магазины сети были оснащены современными электронными терминалами для оперативной дозакупки товаров на месте. Запущен интернет-магазин компании на площадке Tmall и сервис безбумажного онлайн-кредитования. Для корпоративных клиентов подключена опция электронного документооборота.

Для увеличения продаж «Ситилинк» адаптировал продвижение сайта под мобильные устройства с использованием технологии AMP Google. Поисковый движок и система фильтров на сайте стали удобнее.

С успехом была реализована первая федеральная рекламная кампания на телевидении.

Комплексный подход способствовал высокой динамике продаж по всем ключевым товарным категориям в течение финансового года. Рост в категории «Мобильная связь» составил 48 %, в категории «Ноутбуки, планшеты и аксессуары» – 29,8 %, в категории «Компьютеры и комплектующие» – 13,3 %; «Мониторы» – 36,7 %; «Офисная техника» – 31,1 %; «Крупная бытовая техника» – 29,4 %; «Бытовая техника» – 28,6 %; «Домашняя цифровая техника» – 21,6 %. Продажи мебели выросли на 91,8 %. Особой популярностью пользовались современные гаджеты: спрос на умные колонки увеличился в восемь раз, на фитнес-браслеты – в 2,5 раза.

Продажи услуг (гарантия, страхование, доставка, кредитование, сборка ПК, установка техники и др.) выросли на 45,5 %.

Кроме того, компания продолжила развивать новое направление – обеспечивать выдачу отправлений партнёров. В 2019 году к инфраструктуре «Ситилинк» присоединился логистический оператор Pony Express. Партнеры DPD и Pick Point подключили новые магазины и пункты выдачи компании.

Компания продемонстрировала положительную динамику показателей на фоне замедления темпов роста рынка ретейла. Так, в сегменте электроники и бытовой техники замедление рынка произошло с 18 % в 2018 году до 5 % в 2019 году, в сегменте онлайн-продаж – с 35 % в 2018 году до 21 % в 2019 году.

«В будущем году мы продолжим географическую экспансию. Будем открывать не только магазины и пункты выдачи, но и крупные хабы для развития системы логистики. Завершим модернизацию ИТ-ландшафта и строительство "бесшовной" системы в каналах коммуникации с клиентом, – поделился генеральный директор "Ситилинк" Михаил Славинский. – Важным фокусом будет усиление присутствия в digital-среде. Мы уже готовим новый сайт компании, мобильное приложение для клиентов и обновление "Личного кабинета". Подходим к запуску диалогового интерфейса в Telegram для корпоративных клиентов. И, безусловно, мы будем работать над развитием портфеля компании и новыми проектами».

«Ситилинк» – одна из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники, входит в ГК Merlion. На рынке с 2008 года. В инфраструктуре компании интернет-магазин citilink.ru, более 650 магазинов и пунктов выдачи заказов в 360 городах России. В продуктовом портфеле порядка 800 мировых брендов и 70 000 наименований компьютерной, цифровой, бытовой техники, других категорий товаров, включая садовую, автомобильную электронику, офисную мебель, канцелярию. В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества, а также иные цифровые услуги.

Напомним, по итогам 2019 года «Ситилинк» вошёл в топ-3 E-Commerce Index по версии аналитического агентства Data Insight.