Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Пал последний бастион: в России не осталось регионов без коронавируса

вчера 23:14

Фото с сайта pixabai.com

За полтора месяца коронавирусная инфекция поразила все регионы России; в четверг, 16 апреля выявлены больные смертельной инфекцией в последнем регионе – Республике Алтай.

По сообщению оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции в Республики Алтай, заболевание подтвердилось у жительницы Онгудайского района.

Как стало известно, ранее к ней в гости приезжали родственники из соседнего региона. В настоящее время специалисты Роспотребнадзора проводят работу по установлению всех возможных контактных лиц. Ведётся их обследование.

Всего по данным сайта coronavirus-monitor.ru всего в России выявлено 28 005 случаев заболевания коронавирусной инфекции. Из них умерли 237 человек, а 2 315 выздоровели.

Напомним, 16 апреля в Республике Башкирия режим самоизоляции продлён до конца мая.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

Республика Алтай
эпидемия
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

157839
Как подать заявление на пособие на ребёнка до 3 лет: инструкция от ПФР
85938
Обращение Путина в связи с коронавирусом 15 апреля: прямая трансляция на Сиб.фм
85829
В России за сутки зарегистрировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом
71418
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
50123
Кому разрешат работать в Новосибирске с 13 апреля: полный список
33361
Коронавирус в России – хроника к 12 апреля: первые тесты испытают на добровольцах и прогноз на развитие эпидемии
32260
Коронавирус подтвердили у сотрудницы инфекционной больницы в Хакасии