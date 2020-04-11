Пал последний бастион: в России не осталось регионов без коронавируса

вчера 23:14 Поделиться

Фото с сайта pixabai.com

За полтора месяца коронавирусная инфекция поразила все регионы России; в четверг, 16 апреля выявлены больные смертельной инфекцией в последнем регионе – Республике Алтай.

По сообщению оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции в Республики Алтай, заболевание подтвердилось у жительницы Онгудайского района.

Как стало известно, ранее к ней в гости приезжали родственники из соседнего региона. В настоящее время специалисты Роспотребнадзора проводят работу по установлению всех возможных контактных лиц. Ведётся их обследование.

Всего по данным сайта coronavirus-monitor.ru всего в России выявлено 28 005 случаев заболевания коронавирусной инфекции. Из них умерли 237 человек, а 2 315 выздоровели.

Напомним, 16 апреля в Республике Башкирия режим самоизоляции продлён до конца мая.