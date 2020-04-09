Парад Победы 9 мая отменён: полная версия заявления Путина на заседании Совбеза - текст и видео

сегодня 22:57 Поделиться

Фото kremlin.ru

Президент РФ перенёс парад в честь Дня Победы и все майские празднования в честь её 75-летия; видео выступления Путина на заседании Совбеда и текстовая версия заявления — в материале Сиб.фм.

Уважаемые друзья!

Приближается 9 мая – праздник, который для нашей страны, для каждой российской семьи был, есть и будет святым, самым главным.

Обращаюсь сейчас ко всем гражданам России.

Великой Победе в этом году 75 лет.

Подготовку к этой важнейшей дате мы начали заранее, на федеральном уровне и во всех регионах. Вы знаете, что в торжествах в честь Дня Победы без преувеличения участвует вся страна.

В День Победы мы чествуем, отдаем дань памяти героям, которые защитили страну и весь мир, жертвовали своей жизнью, чтобы спасти жизни других. Победители, ветераны задали для нас высочайшую моральную планку, передали нам свои убеждения и веру. Эти ценности мы обязаны бережно хранить, воспитать на них будущие поколения.

Мы должны помнить, за что сражались с врагом бойцы Красной армии. Наши отцы, матери, наши бабушки и дедушки, весь советский народ – они сражались за будущее своей страны, за то, чтобы спасти своих детей, родных, близких, за свою семью.

Они сражались с нацизмом против смерти, ради жизни. Это и есть наша главная ценность. И мы обязаны помнить об этом.

До праздника, до Дня Победы уже меньше месяца. Сейчас перед нами непростой, прямо скажем тяжелый выбор. И дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна.

Для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже сейчас, прямо сейчас. Но риски, связанные, с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне право начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям.

Поэтому поручаю Министру обороны, руководителями силовых ведомств, органам власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах, отложить все массовые, публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы.

В этой связи отдельно хочу обратиться к миллионам наших граждан – участникам всенародной акции «Бессмертный полк». Разделяю ваши чувства, потому что сам не по должности, а по зову сердца иду в одном строю вместе с вами, все последние годы принимаю участие в этом впечатляющем, ни с чем не сравнимом шествии.

Понимаю, что для всех нас именно 9 мая – это День Победы. Он с нами навсегда. Саму эту дату невозможно ни отменить, ни перенести. Мы и не будем этого делать. В каждой семье в этот день будут вспоминать и чествовать своих героев.

Мы сделаем всё необходимое, чтобы ветераны чувствовали нашу заботу и благодарность, задействуем все наши возможности. Уверен, что 9 мая, День Победы, в этом году, как и всегда, станет объединяющим для общества, для нашего народа, для всей страны, придаст всем нам новые силы, чтобы преодолеть любые трудности и испытания.

Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году. Тем более что весь этот год объявлен в России Годом памяти и славы. Обнимем тогда наших ветеранов.

Будет и наш главный парад в Москве, на Красной площади. И конечно, марш Бессмертного полка обязательно будет.

Спасибо.

Также опубликована полная версия видео с заседания Собвеза, на котором глава государства объявляет о своём решении перенести парад Победы.

Ранее с просьбой отменить шествие 9 мая в президенту обратились ветеранские организации. О точной дате, на которую будет назначен Парад, президент не сообщил. СМИ заявляют, что он пройдёт 24 июня. Официального заявления об этом не было.