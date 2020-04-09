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Парад Победы перенесли - Кремль принял решение

сегодня 00:32

Фото kremlin.ru

Власти приняли решение о переносе парада в честь Дня Победы; об этом сообщили источники в Кремле и Минобороны.

Кремль принял решение перенести парад в честь Дня Победы 9 мая на более поздний срок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в администрации президента и Министерстве обороны сегодня, 15 апреля.

По данным источников издания, официально об этом будет заявлено в течение текущей недели. Вероятно, отмечают собеседники, об этом сообщит президент Владимир Путин на заседании Совбеза 16 апреля.

Ранее ветеранские организации обратились к президенту с просьбой перенести парад на более поздний срок из-за угрозы распространения коронавируса. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассмотрит обращение.

Напомним, сегодня Владимир Путин выступил с обращением к россиянам — он заявил о дополнительной поддержке экономики.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

Россия
9 мая
коронавирус

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