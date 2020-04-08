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Парад Победы всё же перенесут из-за коронавируса

сегодня 07:43

Фото тв "Звезда"

В Кремле заявили о большой вероятности переноса Парада Победы; сообщение должно быть сделано в ближайшие дни.

Парад Победы в Москве не состоится 9 мая из-за коронавируса. Как сообщает РБК со ссылкой на источники близкие к администрации президента и министерству обороны, решение будет озвучено в ближайшие дни.

Ожидается, что с соответствующим объявлением может выступить лично Владимир Путин.

Ранее стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату. Под обращением подписались президент Российской ассоциации героев, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Епифанов и руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Виктор Ермаков.

Напомним, организаторы акции «Бессмертный полк» обратились к жителям страны с просьбой не выходить с плакатами на улицу 9 мая.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

9 мая
Парад Победы
коронавирус

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