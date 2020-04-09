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Пасха-2020 в Новосибирске: Сиб.фм покажет трансляцию из Вознесенского собора в прямом эфире 18 апреля

сегодня 17:17

Фото из группы «Новосибирская Митрополия» в социальной сети «ВКонтакте»

Прямая трансляция службы в честь праздника Светлой Пасхи пройдёт в ночь с субботы на воскресенье; оставшиеся из-за коронавируса дома сибиряки смогут увидеть праздничное богослужение.

В ночь с 18 на 19 апреля областной телеканал ОТС организует прямую трансляцию пасхального богослужения из Вознесенского собора Новосибирска. Как сообщили Сиб.фм в правительстве региона, церковная служба продлится около 3 часов.

«В рамках прямой трансляции будет полностью показана вся пасхальная служба. Организация трансляции для государственного областного телеканала ОТС является важной с социальной точки зрения, поскольку в этом году верующие не смогут посетить храмы из-за действующих ограничений в условиях противодействия коронавирусной инфекции», – прокомментировал директор ГБУ НСО «ОТС» Сергей Эклер.

Как ранее уже сообщал Сиб.фм, по решению главного санитарного врача региона и правительства области Новосибирская митрополия закрыла все храмы и церкви для посещения прихожанами. Это сделано для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Трансляция будет доступна по ссылке, она начнётся 18 апреля в 23:50.

Параллельно онлайн из Вознесенского собора можно будет увидеть на сайте Сиб.фм.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса в регионе введён запрет на посещение храмов, кладбищ и рынков.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Новосибирск
Пасха

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