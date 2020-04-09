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"Пациенты вынуждены умирать": заражённая коронавирусом москвичка рассказала об "ужасах" в больнице

сегодня 01:55

Скриншот из видео Readovka

Жительница Москвы попала в больницу с коронавирусной инфекцией; она заявила о недоброжелательных врачах в клинике.

Москвичка с подтверждённым коронавирусом заявила о плохом отношении к пациентам в больнице имени Демихова. Об этом сообщает издание Readovka со ссылкой на девушку по имени Дарья Косаренко. Она прислала видео из палаты — девушка заявила, что её поместили в отделение с тяжелобольными.

Дарья Косаренко сообщила, что попала в больницу с коронавирусом 6 дней назад. Также она заявила, что её пытались лечить препаратами для ВИЧ-терапии и медикаментами против малярии. Она утверждает, что не подписала соглашение на лечение этими препаратами.

"В итоге лежачие с медленно съедаемыми вирусом легкими люди предоставлены сами себе. Пациенты посостоятельней нанимают сиделок, остальные вынуждены умирать. Лечат в Демихова непонятно чем. Вчера Дарье принесли соглашение на лечение препаратами от ВИЧ и малярии, эффективность которых не доказана. Девушка заявила, что не собирается его подписывать, не ознакомившись. Тогда у нее из рук просто вырвали бумаги", — сообщает издание.

На 16 апреля в России подтверждено больше 24 тысяч заражённых коронавирусом. За прошедшие сутки выявили 3388 новых случаев заболевания.

Напомним, за сутки от коронавируса в России погибли 28 человек.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

коронавирус
Москва

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