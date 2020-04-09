Песков анонсировал выступление Путина о переносе парада в честь Дня Победы

сегодня 18:33 Поделиться

Фото kremlin.ru

В Кремле рассматривают возможность переноса парада в честь Дня Победы; источники сообщают, что он пройдёт 24 июня, а в ближайшее время об этом объявит президент.

В ближайшее время президент РФ Владимир Путин выступит с заявлением о переносе парада в честь Дня Победы. Об этом во время заседания Совета федерации 16 апреля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Ждём объявления президента», – сказал Песков.

Он не уточнил дату, когда об этом заявит Путин, однако ранее СМИ со ссылкой на несколько источников в администрации президента заявляли, что это может произойти сегодня, во время заседания Совбеза.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что не видит предпосылок для отмены майских праздников в России из-за коронавируса. Она также подтвердила, что о переносе парада 9 мая заявит лично Путин.

Напомним, сегодня в России выявили больше 27 тысячи заражённых коронавирусом.