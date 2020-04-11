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Петербуржцы с коронавирусом смогут бороться с болезнью у себя дома

сегодня 03:49

Фото с сайта online47.ru

Заразившихся коронавирусом жителей Петербурга, у которых отмечается лёгкое течение болезни, не будут лечить в больницах.

Для больных коронавирусной инфекцией также будут выделены специальные места в пансионатах и гостиницах, где за ними будут наблюдать врачи. Такие меры приняты, чтобы «лёгкие» больные полностью перешли на амбулаторное лечение и разгрузили врачей и стационары, сообщает online47.ru.

Помощь медикам в большей степени нужна больным с осложнениями и тяжёлым течением COVID-19. Если изолироваться дома возможности нет, но есть риск заражения детей и близких родственников, больных коронавирусом будут отправлять в специально выделенные пансионаты.

Для контроля таких пациентов власти будут привлекать студентов медицинских вузов. Меры направлены на облегчение работы медперсонала и снижение загруженности стационаров.

Напомним, первый регион в России заявил о продлении самоизоляции до конца мая.

Автор:
Юлия Ткаченко
журналист

Теги

Санкт-Петербург
коронавирус

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