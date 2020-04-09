Победителем Всероссийского фестиваля стал новосибирский мюзикл «Римские каникулы»

сегодня 13:08 Поделиться

Фото с сайта Новосибирского музыкального театра

Спектакль «Римские каникулы» в постановке Новосибирского музыкального театра стал победителем IX фестиваля «Дубль дв@»; в этом году мероприятие проходило со 2 по 15 апреля в онлайн-формате.

Ровно год назад постановка Новосибирского музыкального театра «Римские каникулы» стал обладателем двух премий «Золотая маска». 2020 год принёс мюзиклу ещё одну награду. Он стал победителем IX фестиваля «Дубль дв@». В этом году мероприятие проходило со 2 по 15 апреля в режиме онлайн.

Как рассказали в министерстве культуры Новосибирской области, мюзикл собрал на фестивале 699 голосов. Всего конкурсную программу посмотрели более 180 тысяч зрителей из 92 стран мира.

Организаторы фестиваля подарили всем зрителям возможность увидеть спектакль в трансляции. Для этого нужно пройти по ссылке на страницу мюзикла.

Премьера спектакля «Римские каникулы» состоялась 1 июня 2018 года. По сюжету в Рим с официальным визитом прибыла принцесса одной из европейских стран. Её высочество устала от золочёной клетки королевского двора с глупыми регламентами и ритуалами. Она бежит на улицы Вечного города навстречу неведомым приключениям... Её образ неотделим от незабываемой Одри Хэпберн, покорившей весь мир в одноимённом фильме 1953 года.

Но зачем рассказывать, когда можно всё увидеть своими глазами.

Напомним, 9 апреля Сиб.фм опубликовал программу онлайн-трансляций учреждении культуры Новосибирской области.