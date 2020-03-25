«Почувствуй нашу любовь дистанционно» Филипп Киркоров, Александр Кокорин, Гарик Мартиросян, Алексей Щербаков и другие звёзды в новом спецвыпуске на ТНТ

сегодня 19:13 Поделиться

Фото предоставлено телеканалом ТНТ

В четверг, 16 апреля, в эфире ТНТ появится второй специальный выпуск в режиме самоизоляции «Почувствуй нашу любовь дистанционно»; чтобы поддержать телезрителей в это непростое время, раз в неделю в гости к ведущему Азамату Мусагалиеву будут приходить лично и дистанционно звёзды, известные спортсмены и представители шоу-бизнеса.

Самоизоляция вносит в жизнь серьёзные коррективы, но это не значит, что новости превратились в один сплошной поток негатива. Ведущий шоу Азамат Мусагалиев нашёл для всех зрителей ТНТ целую массу позитивных инфоповодов. Например, он узнал, что теперь на удалёнке можно не только работать, но и зарегистрировать брак, пройти призыв в армию или даже пробежать марафонскую дистанцию.

Получив пропуск, тщательно вымыв руки и вооружившись антисептиками, в студии появятся стендап-комики телеканала ТНТ. Ярый противник начальной школы Алексей Щербаков расскажет обо всех ужасах дистанционного обучения, а Юлия Ахмедова объяснит – почему скоро все российские женщины будут носить перчатки и маски. В режиме самоизоляции своё мастерство не выходя из дома покажут участники шоу «ТАНЦЫ» и «ПЕСНИ», актёры проекта «Однажды в России» продемонстрируют, как на самом деле работают офисные клерки на удалёнке, а врач-психиатр Гарик Мартиросян, появившийся по «Скайпу» в шапке-ушанке, объяснит зачем он сбрил очки.

Цветом своего настроения, опять же дистанционно, поделится со всеми Филипп Киркоров. В рамках шоу «Где логика?» он встретится с Екатериной Варнавой, которая совсем недавно снялась в его новом клипе. В ходе битвы участники узнают – что общего у шмеля и Стаса Михайлова, а также расскажут – чем они занимаются, сидя дома.

Кроме того, на связь с Азаматом Мусагалиевым выйдет звезда российского футбола Александр Кокорин, который как никто другой знает, что такое жизнь в условиях изоляции. Александр расскажет, как поддерживать себя в форме, находясь в замкнутом пространстве, и объяснит, зачем во время празднования гола он всегда засовывает в рот большой палец.

«Почувствуйте нашу любовь дистанционно», 16 апреля в 21:00 на ТНТ.

Напомним, 25 марта на премьере сериала на ТНТ «Солдатки» девушкам предлагали подстричься бесплатно под солдатский ёжик.