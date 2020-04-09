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«Поезд на Чаттанугу» концерт из филармонии: онлайн-трансляция на Сиб.фм

сегодня 18:06

Фото с сайта Новосибирской областной филармонии

Для того, чтобы жители Новосибирска провели вечер дома со своими родными и близкими, коллектив Новосибирской областной филармонии подготовил цикл концертов; Сиб.фм предлагает присоединиться к онлайн-трансляции из Новосибирской областной филармонии.

В режиме всеобщей самоизоляции учреждения культуры приготовили трансляцию онлайн-мероприятий. В четверг, 16 апреля, в рамках открытого цикла трансляций «Филармония без границ» артисты подготовили совместную работу «Биг-бэнда Владимира Толкачёва» и вокального ансамбля Павла Шаромова «Поезд на Читтанугу».

Прямая трансляция начнётся в 20:00 по новосибирскому времени. Сиб.фм предлагает присоединиться к трансляции из Новосибирской областной филармонии.

Напомним, 9 апреля Сиб.фм опубликовал программу онлайн-трансляций новосибирских учреждений культуры.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

Новосибирская филармония
концерт
трансляция

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