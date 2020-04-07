Погода в Новосибирске 16 апреля: и дождь, и ветер

сегодня 07:23 Поделиться

Фото pixabay.com

В Новосибирске сегодня столбики термометра покажут + 11 градусов; будут идти дождь.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске в четверг, 16 апреля.

По данным сервиса Gismeteo.ru в Новосибирске столбики термометров покажут + 11 градусов Цельсия. При этом почти весь день будет идти дождь, а к 10 часам утра ожидают даже мокрый снег.

С обеда до вечера на город налетит сильный западный ветер. Порывы ожидаются до 16 метров в секунду.

Напомним, 7 апреля метеорологи пообещали Новосибирску штормовой ветер.